Inklusion : Hilfe für Betroffene in der Region Trier: Hier bekommen Menschen mit Behinderung eine unabhängige Beratung

Hilfe für Betroffene in der Region Trier: Hier bekommen Menschen mit Behinderung eine unabhängige Beratung

Trier Seit drei Jahren gibt es das kostenlose und unabhängige Angebot der Teilhabeberatung auch in der Region Trier. Hilfe zur Selbsthilfe von Betroffenen für Betroffene ist hier das Motto für alle, die Hilfe suchen.

Wohin kann ich mich wenden, wenn ich selbst oder eines meiner Familienmitglieder von einer Behinderung bedroht oder betroffen ist? Mit dieser Frage wenden sich regelmäßig Ratsuchende an das Büro des Behindertenbeauftragten der Stadt Trier. Gerd Dahm ist davon überrascht. „Viele Menschen wissen offensichtlich nichts von der Existenz der Beratungsstelle EUTB, die kostenlos und unabhängig zu allen Fragen Antworten geben kann.“

Die EUTB des Club Aktiv bietet Beratung in Trier und im Kreis Trier-Saarburg. Ansprechpartner sind für die Stadt Trier und die Verbandsgemeinden Schweich und Leiwen ist Andreas Klein der Ansprechpartner, eutb-tr@clubaktiv.de , Telefon 0651/97859-122; für den Rest des Kreises Trier-Saarburg ist Ute Kleinert Ansprechpartnerin, eutb-sab@clubaktiv.de , Telefon 0651/97859-401.

Was ist unter EUTB zu verstehen?

Die Rechte von Menschen mit Beeinträchtigungen sind durch das Bundesteilhabegesetz deutlich verbessert worden. In diesem Zusammenhang sind seit 2018 bundesweit mehr als 700 neue Beratungsstellen entstanden, die nach dem Motto „Eine für alle!“ beraten. Das heißt, in jeder Beratungsstelle der EUTB ist eine Beratung zu Fragen der Rehabilitation und gleichberechtigter Teilhabe am gesellschaftlichen Leben möglich. „Für Ratsuchende ist unser Angebot kostenlos“, sagt Iris Rabenstein von der EUTB Trier/Daun. Die Beratungsstellen werden vom Bund finanziert. Sie arbeiten unabhängig von Trägern, die Leistungen bezahlen oder erbringen.