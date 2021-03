Landtagswahl : Miteinander statt übereinander reden

Trier Das Inklusive Medien-Team der Lebenshilfe Trier hat sich mit Landtagswahl-Spitzenpolitikerinnen und -politikern von SPD, CDU, Grünen, FDP und Linken getroffen. Resultat ist eine fünfteilige Videoreihe.

Rheinland-Pfalz wählt am 14. März einen neuen Landtag. Deshalb hat das Inklusive Medien-Team der Lebenshilfe Trier unter dem Motto „Politik – inklusiv erklärt“ eine neue Gesprächsreihe ins Leben gerufen. Das Team hat sich mit den Spitzenpolitikern der Parteien „in echt“ (unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln) und online getroffen. Entstanden sind fünf jeweils etwa 40-minütige Episoden, in denen der beeinträchtigte Video-Reporter Patrick Loppnow einzeln mit den Kandidatinnen und Kandidaten über Inklusion, die Corona-Krise und den Wahlkampf diskutiert.

Was können behinderte Menschen von den demokratischen Parteien erwarten? Werden ihre Sorgen und Ängste in der Corona-Krise gehört? Und wieso reden Politikerinnen und Politiker immer so kompliziert und so wenig in Leichter Sprache? Diesen und vielen weiteren Fragen standen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), Herausforderer Christian Baldauf (CDU), Familien- und Umweltministerin Anne Spiegel (Die Grünen), Daniela Schmitt (FDP), Staatssekretärin im Mainzer Wirtschaftsministerium, sowie Melanie Wery-Sims (Die Linke), Mitglied des Kreistages Bernkastel-Wittlich, Rede und Antwort.