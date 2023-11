Kommentar zur Trierer Innenstadt Schon zu viel Zeit vergeudet

Meinung · In vielen Bereichen wird die Innenstadt von Trier zu schlecht geredet. Wer sich davon überzeugen will, dass die Mischung von Kultur, Geschichte und Einzelhandel noch funktioniert, sollte versuchen, am Wochenende gemütlich über den Weihnachtsmarkt und den Rest der Fußgängerzone zu schlendern.

23.11.2023 , 16:14 Uhr

Der Busbahnhof vor der Porta Nigra verhindert derzeit eine Ausweitung der Fußgängerzone bis zum römischen Stadttor. Foto: Rainer Neubert

Doch die Leerstände in der City nehmen zu. Sie und die am frühen Abend dunklen Obergeschosse sind Warnzeichen für den Wandel, der ins Abseits führen wird, wenn Einzelhandel, Gastronomen, Stadtverwaltung und die Eigentümer der Immobilien weiterhin nicht oder nur halbherzig an einem Strang ziehen. Regelwerke wie die Sondernutzungs- und die Gestaltungssatzung schnüren ein. Sie müssen schnell und dringend überarbeitet und entschlackt werden.