Literatur : Neuer Blick auf die Geschichte Ruandas

Der Trierer Autor und Historiker Innocent Nsengimana befasst sich in seinem neuen Buch mit Ruandas gesellschaftlicher und politischer Geschichte. Foto: Innocent Nsengimana

Trier/Korlingen Der Weg zur Rationalität: Der Trierer Historiker Innocent Nsengimana legt ein weiteres Buch zu seinem afrikanischen Heimatland vor. Hierzu hat er sich auch bislang unveröffentlichter Quellen bedient.

(fj) „Die Gesellschaft Ruandas ist durch eine ideologische und einseitige Sichtweise auf die Geschichte des Landes geplagt“, sagt Innocent Nsengimana. Der Autor, der in Korlingen (Landkreis Trier-Saarburg) wohnt, will mit seinem zweiten Buch einen Beitrag dazu leisten, dies zu ändern. Der 60-Jährige stammt aus Ruanda und hat an der Universität Trier promoviert.