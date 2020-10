Wirtschaft : Innovative Technik als Vorführmodell: Firma aus Trierweiler investiert 1,5 Millionen Euro

Bei der Übergabe des Förderbescheids (von links): ISB-Vertreter Roland Wagner, Kema-Gesellschafter Klaus-Peter Kersch, Wirtschaftsstaatssekretärin Daniela Schmitt und Kema-Gesellschafter Dieter May. Foto: Friedhelm Knopp

Trierweiler-Sirzenich Die Metallbaufirma Kema startete 1996 in einer Doppelgarage. Heute sitzt das Unternehmen mit 30 Mitarbeitern im Gewerbegebiet Trierweiler-Sirzenich und hat gerade Besuch aus Mainz erhalten.

Der hohe Hallenneubau der Kema Schlosserei GmbH an der Bergstraße im Gewerbegebiet Trierweiler-Sirzenich fällt auf. Braune Dämmstoffe umhüllen noch die riesige Konstruktion, die bald mit Metallelementen aus eigener Kema-Produktion verkleidet wird.

Doch das sind nur die Fassaden – im Inneren der weitläufigen Halle verbirgt sich innovative Technik. Firmengründer und Geschäftsführende Gesellschafter sind Schlossermeister Klaus-Peter Kersch und Dieter May. Aktiv in dem mittelständischen Betrieb eingebunden ist Heike Kersch.

info Arbeitskräftemangel und der Datenschutz Beim Gespräch mit den Gästen aus Mainz macht die Geschäftsführung deutlich, dass nicht alles Gold sei in dieser Region. Durch die Nähe zu Luxemburg sei ein riesiges Arbeitskräfteproblem entstanden, denn „nebenan“ seien bekanntlich die Einkommen höher und die Abgaben niedriger. Kema-Geschäftsführer Dieter May: „Luxemburg ist unser wichtigstes Absatzgebiet. Aber es zieht auch viele Arbeitskräfte ab. Auch junge Leute, die wir gerade ausgebildet haben, sind gleich weg. Wir haben Aufträge genug, aber keine Leute.“ Und noch ein Problem wird an die Staatssekretärin herangetragen: Der immer stärker ausufernde Datenschutz werde mit seiner überbordenden Bürokratie zur Last. Dazu Heike Kersch: „Der Datenschutz mit immer mehr Regeln wird bald zum Fulltimejob.“ Staatssekretärin Daniela Schmitt sieht da wenig Abhilfen: „Die meisten Bestimmungen kommen aus Brüssel. Das ist auch ein europäisches Thema.“

Was da gerade an an der Bergstraße in Eigenentwicklung entsteht, erklärt Dieter May: „Ein vollautomatisches Lagersystem einschließlich Beschickung und automatischer Teilesortierung.“ Rund 1,5 Millionen Euro seien dafür investiert worden. Das System entstehe zunächst, um die eigenen Betriebsabläufe zu optimieren. Es sei aber auch ein Vorführmodell, denn: „Wir wollen das System im nächsten Jahr auch weiter herstellen und an Interessenten verkaufen.“

Laut May kamen in den vergangenen vier Jahren rund 70 Prozent der Aufträge aus dem nahen Luxemburg. Zu den wichtigsten Projekten derzeit zählen umfassende Metall- und Schlosserarbeiten an einem Gebäude des Europäischen Parlaments auf dem Kirchberg in Luxemburg. 30 Mitarbeiter hat Kema zurzeit, darunter sind zwei Auszubildende des Metallhandwerks.

Gestartet war die Schlosserei am 1. Februar 1996 in Trierweiler in einer rund 40 Quadratmeter großen Doppelgarage. 2003 folgte der Umzug ins Gewerbegebiet Sirzenich. Die heutige Betriebsfläche (Werkshallen/Büros) umfasst rund 2000 Quadratmeter.

Der Aufstieg des Unternehmens ist auch im Mainzer Wirtschaftsministerium nicht unbemerkt geblieben. Ein Förderantrag von Kema wurde positiv beschieden. Dieser Tage erhielt die Geschäftsleitung Besuch von Wirtschaftsstaatssekretärin Daniela Schmitt und Prokurist Roland Wagner von der Investitions- und Strukturbank (ISB) Rheinland-Pfalz, die einen Förderbescheid in Höhe von 300 000 Euro überreichten.