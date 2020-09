Corona-Fälle : Insgesamt 20 neue Infektionen im Landkreis und der Stadt Trier – Zwei weitere Schulen betroffen

Foto: dpa/Britta Pedersen

Trier/Trier-Saarburg Über das Wochenende sind laut Gesundheitsamt in der Stadt Trier und im Landkreis Trier-Saarburg insgesamt 20 Neuinfektionen mit dem Coronavirus aufgetreten - elf im Kreis und neun in der Stadt.

In zwei weiteren Trierer Schulen sind Infektionen bekannt geworden – im Friedrich-Spee-Gymnasium und in der Berufsbildenden Schule Gestaltung und Technik. In den beiden Bildungseinrichtungen ist jeweils ein Schüler betroffen. Die weiteren Einzelheiten sind noch nicht bekannt und werden nun vom Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Trier-Saarburg, das ebenso für die Stadt Trier zuständig ist, ermittelt. Dabei geht es auch um die Frage, ob für weitere Schüler und Lehrkräfte eine Quarantäne notwendig ist.

Nach TV-Informationen wurde am Friedrich-Spee-Gymnasium für die Klasse und die dort unterrichtenden Lehrer des positiv getesteten Schülers, die Klasse des Geschwisterkindes und die weiteren Klassen der Stufe 8 am Wochenende zunächst eine häusliche Quarantäne angeordnet.

In der vergangenen Woche waren im Friedrich-Wilhelm-Gymnasium und im Humboldt-Gymnasium bei jeweils einem Schüler sowie in der Moseltal Realschule plus (Mäusheckerweg) in Trier bei einer Lehrkraft Infektionen aufgetreten.

Eine weitere Infektion mit dem Coronavirus ist in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Hermeskeil nachgewiesen worden. Dort werden nun seit Beginn des Ausbruchs in der vorletzten Woche insgesamt 58 Infektionen gezählt. Alle Bewohner und Bewohnerinnen der AfA befinden sich seither in der Quarantäne und dürfen die Einrichtung nicht verlassen.

Zusammen mit den Fällen in der AfA liegt die Zahl der seit dem 11. März nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Personen im Landkreis und der Stadt Trier aktuell bei insgesamt 532 (353 Landkreis und 179 Stadt Trier). Als aktuell infiziert gelten im Landkreis 72 Personen (ohne AfA 14) und in der Stadt Trier 15.