Bildung : Integrationskurs geschafft

Trier (red) Ende November 2019 sprachen sie kaum ein Wort Deutsch, nun haben sieben Frauen und fünf Männer, die gemeinsam in einem Integrationskurs der Trierer Volkshochschule Deutsch gelernt haben, den Deutschtest für Zuwanderer bestanden.

VHS-Leiter Rudolf Fries überreichte ihnen ihre Zertifikate. Der letzte Teil des Integrationskurses wird mit dem Test „Leben in Deutschland“ abgeschlossen. Die Bedingungen für den Kurs waren durch Corona besonders schwierig. Zweieinhalb Monate im Lockdown ohne Präsenzunterricht wurden durch ein Online-Tutorium überbrückt. „Wir haben uns gefreut, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge das unbürokratisch förderte“, sagt VHS-Fachbereichsleiterin Manuela Zeilinger-Trier. Nach der Pause musste der Kurs wegen der Corona-Auflagen vom Bürgerhaus in den großen Saal in der Beletage im Palais Walderdorff verlegt werden.