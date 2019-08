Schweich Der Neubau der Grundschule und der Treverer-Förderschule hat begonnen. In drei Jahren ziehen 440 Schüler um.

Die Erdarbeiten der Firma Palzkill aus Ritterdorf (Eifel) laufen bereits seit einigen Wochen auf Hochtouren. Nun gab es auf dem Gelände zwischen Bahnhofstraße und B 53 in Schweich auch von Seiten der Schulträger den offiziellen Baustart für das Mammutprojekt Schulneubauten. Wie mehrfach berichtet, wird ein Inklusionsprojekt verwirklicht, das in Rheinland-Pfalz einmalig ist: der Bau der Grundschule Schweich und der Trevererschule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung als Partnerschulen unter einem Dach.

Ab dem Schuljahr 2022/2023 sollen in der integrativen Schule 440 Kinder unterrichtet werden, 360 gehören der Grundschule an und 80 der Förderschule. Die Kosten für den Schulkomplex betragen 39 Millionen Euro. Die beiden Schulträger – für die Grundschule ist das die Verbandsgemeinde Schweich und für die derzeit noch in Trier-Heiligkreuz ansässige Trevererschule der Kreis Trier-Saarburg – haben für die Realisierung des Vorhabens einen Zweckverband gegründet. Er soll die Schulen später auch betreiben.

„Wir sind sehr glücklich, dass es losgeht”, sagte Christiane Horsch, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Schweich. Für solche Größenordnungen sei ein Zeitraum von fünf Jahren von der Idee im Jahr 2014 bis zum Baubeginn im Sommer 2019 relativ kurz, so die Verwaltungschefin. Sie hat derzeit den Vorsitz im Zweckverband. In zwei Jahren übernimmt wieder Landrat Günther Schartz. Für ihn sind die neuen Schweicher Schulen ein „Musterprojekt für die Inklusion”. In der Grundschule werden Sechs- bis Zehnjährige betreut, in der Förderschule sind es sechs- bis 28-jährige Kinder und junge Erwachsene, die teilweise schwerstbehindert sind.