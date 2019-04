Premiere an der Integrierten Gesamtschule in Trier: Dort ist der allererste Abiturjahrgang entlassen worden. Zur Abifeier kam hoher Besuch.

Mit einer ausgelassenen Feier hat sich der allererste Abiturjahrgang von der Integrierten Gesamtschule (IGS) Trier verabschiedet. Die 29 Abiturientinnen und Abiturienten erhielten ihre Zeugnisse in der Aula der Berufsbildenden Schule, da das C-Gebäude der IGS nicht rechtzeitig fertiggestellt wurde. Die baulichen Verzögerungen (der TV berichtete) wurden so auch von allen Rednern des Abends thematisiert, und einer von ihnen, Baudezernent Andreas Ludwig, konnte gleich zu den Problemen Stellung beziehen. Er versprach die Fertigstellung des C-Gebäudes in diesem Herbst.

Oberstufenleiter Torsten Freis verband das Abimotto „Abi Looking for Freedom“ mit Professor Rudolf Virchows Zitat „Die akademische Freiheit ist die Freiheit, so viel zu lernen, wie man nur will.“

Als Eintrittskarte in die Welt und das Berufsleben beschrieb auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer das Abitur und riet den Absolventen, die

an der IGS erworbene Demokratiebildung weiterzuführen, indem sie sich demokratisch einbringen. Das Wichtigste sei jedoch, dass jeder einen Weg finde, mit dem sie oder er persönlich glücklich werde.

Stolz war auch Schulleiter Dirk Schönhofen auf seinen ersten Abijahrgang, den er als besonders sympathisch beschrieb und ohne den der Schule etwas fehlen werde.

Das beste Abitur hat Lukas Schmitz erworben. Den Geschichtspreis des Philologenverbands erhielt Lukas Iwan, und der Preis der Landesbildungsministerin für besonderes Engagement ging an Patrick Pauli.

Dieser wurde als scheidender Schülersprecher auch von Verbindungslehrerin Natalie Goin für seinen Einsatz geehrt – genau wie sein Vorgänger Jens Schmitt, der das Schulparlament mitinitiiert hat.

Abiturienten 2019: Backes Franca, Bendzko Janek, Bölte Lukas, Bux Alexander, Goebel Jonathan, Guth Laura, Hoffmann Alexej, Iwan Lukas, Jung Lina, Kasel Mario, Krapp Adam, Lallement Florian, Lambrich Vanessa Rebeka, Lies Marie, Lindenberg Lea, Metzen Niklas, Müller Moritz, Nuaku Merdi, Pauli Patrick, Polka Victoria-Sophie, Schmitt Jens, Schmitz Lukas, Siegel Maximilian, Sikorski Marie, Telle Fabrice, Volkwein Leonie, Weirauch Celina, Wintersinger Nino

Absolventen des schulischen Teils der Fachhochschulreife: Hammo Dina, Fandel Enno, Thommes Marvin, Schuster Nico, Hild Pius