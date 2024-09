„Neue Räume“ Interkulturelle Wochen in Trier: Das steht jetzt auf dem Programm

Trier · Die Interkulturellen Wochen in Trier haben begonnen. Bundesweit beteiligen sich viele Orte an Veranstaltung der Aktion. Diese Veranstaltungen sind in Trier geplant.

20.09.2024 , 19:42 Uhr

In anderen Städten hat die Interkulturelle Woche dieses Jahr schon stattgefunden. Dieses Bild stammt aus Potsdam. Foto: dpa/Michael Bahlo

Von Lilli Thran