Trier Professorin der Universität Trier erhält internationalen Preis

Franzis Preckel hat seit April 2006 die Professur für Hochbegabtenforschung und -förderung an der Universität Trier inne. Davor war sie an Universitäten in Münster und München tätig. Vor Kurzem hatte sie den Ruf auf einen Lehrstuhl an der Ludwig-Maximilians-Universität München abgelehnt und sich für die Fortführung ihrer Arbeit an der Universität Trier entschieden.