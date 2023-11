Potestmarsch Lautstarker Protest gegen Gewalt an Frauen

Am Abend versammelten sich Frauen des Zonta Club Trier an der Porta Nigra. Diese sollte eigentlich zum „Orange Day“ orange angestrahlt werden, wurde es aber aus unbekannten Gründen nicht. Unterdessen beteiligten sich neben vielen Geschäften in der Innenstadt die beiden Krankenhäuser in Trier und die Universität. Am Mutterhaus und dem Brüderkrankenhaus wurden die Landeplätze und am Unicampus zwei das Gebäude in Orange angestrahlt.