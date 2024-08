Konzert Ravels Bolero auf der Orgel

Gleich vier Hände und vier Füße werden zum Einsatz kommen, um die Klangpracht der großen Eule-Orgel beim Abschluss des Internationalen Orgelsommers am am Mittwoch, 21. August, um 20.30 Uhr in der Trierer Konstantin-Basilika zu präsentieren. Mit außergewöhnlichem Repertoire begeistert das Orgel-Duo Olivier Vernet und Cédric Meckler seit über 15 Jahren weltweit die Orgelfans und hat mehr als ein Dutzend von der Kritik hochgelobte Alben aufgenommen. Dabei nehmen die Suche nach Originalliteratur und die Weiterentwicklung des Repertoires für Orgelduos viel Zeit in Anspruch. Zahlreiche Komponisten haben Meckler und Vernet Stücke gewidmet oder berühmte Werke für das Duo arrangiert. Besonderer Höhepunkt bei ihrem Mosel Musikfestival-Debüt dürfte die Bearbeitung von Ravels legendärem Bolero für Orgel-Duo sein. Olivier Vernet ist seit 2006 Titularorganist an der Kathedrale von Monaco. Sein Duopartner Cédric Meckler ist promovierter Mediziner und Neurowissenschaftler und untersucht die Gehirnaktivität während des Musizierens. Auch Hypnose, Meditation und luzides Träumen zur Vorbereitung auf Konzertauftritte gehören zu seinem Forschungsgebiet. Eintritt: 8/12 Euro. Karten gibt es bei Ticket Regional. Weitere Infos unter www.moselmusikfestival.de