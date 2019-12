Auszeichnung : Internet-Wahl: Trier hat Deutschlands schönsten Weihnachtsmarkt

Trier/Brüssel Bei einer Abstimmung im Internet ist der Trierer Weihnachtsmarkt zum schönsten in Deutschland gewählt worden und auf Platz 11 europaweit.

Laut Pressemitteilung haben sich mehr als 280 000 Internet-Nutzer an der Abstimmung zur Wahl des schönsten Weihnachtmarktes in Europa beteiligt. Auf Platz eins landete Budapest gefolgt von Wien. Den höchsten Rang unter den vier nominierten Deutschen Weihnachtsmärkten erzielte Trier, gefolgt von Rothemburg (Platz 16), Leipzig (17) und Köln an 18. Stelle. Auf der Internet-Plattform wird außerdem die romantische Atmosphäre in Trier als weltweit einmalig gelobt.