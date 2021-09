Soziales Engagement : Damit niemand abgehängt wird: Internet für jedes Alter erschließen

Trier Das Seniorenbüro Trier ist bundesweit vorne dabei mit dem Digital-Kompass.

Gerade die Corona-Lockdowns haben gezeigt, wie sehr unsere Gesellschaft mittlerweile von digitalen Prozessen abhängt. Gleichzeitig weisen immer wieder Studien auf einen erheblichen Anteil von Menschen hin, die mit der Welt von Smartphone-, Videotelefonie und Co. bislang wenig bis gar keine Berührungspunkte fanden. Überwiegend sind es Ältere, die so von einer rasch fortschreitenden Digitalisierung abgehängt werden könnten. Der Verein Seniorenbüro Trier hat es sich zur Aufgabe gemacht, hier gegenzusteuern. Und er ist beim Projekt „Digital Kompass“ im bundesweiten Vergleich überaus erfolgreich.

Allein im vergangenen Jahr fanden rund 500 Beratungen zu Fragen der digitalen Welt statt. An vorderster Front wirken ehrenamtliche Internetlotsen. Sechs Männer und zwei Frauen haben sich dafür fortgebildet und stehen die Woche über für Einzelberatungen zur Verfügung. Zusätzlich finden regelmäßig Workshops für kleinere Gruppen statt. Inhaltlich beginnt die Bandbreite bei den Grundlagen: Welche Geräte brauche ich und wie bediene ich Basisfunktionen? Aber auch Spezialthemen für Fortgeschrittene finden ihren Raum: „Tickets im Parkhaus/ an der Parkuhr mit dem Handy bezahlen – wie geht das?“

Während der Lockdowns verlagerte das Seniorenbüro viele Beratungsangebote ins Internet und bot Video-Seminare an. So konnten immerhin diejenigen weiter unterstützt werden, die bereits erste digitale Einstiegshürden genommen hatten. Um niemanden zu isolieren und soziale Härtefälle zu vermeiden, fanden 2020 aber auch vereinzelt Hausbesuche statt.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist für Dumrese die Vernetzung, beispielsweise mit dem Seniorenbeirat der Stadt Trier. Auch auf Ebene der BAGSO, der Bundesorganisation der Senioren, ist sie aktiv. Die BAGSO ist der bundesweite Initiator für den Digital-Kompass. Bei einer Studie wurde jüngst Trier als Best-Practice-Beispiel für die Umsetzung des Konzepts ermittelt. Neben der Schulung von Ehrenamtlichen hat das Seniorenbüro technisch aufgerüstet und über Sponsoren die Anschaffung von acht Tablets für die Workshops finanziert. Nächste Schritte in Richtung mehr digitale Teilhabe von Älteren sind bereits geplant, kündigt Ruchel an. So plant man gerade eine Initiative für die Seniorenheime in der Stadt.