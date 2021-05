Digitale Infrastruktur : In 13 Ruwer-Orten ist jetzt schnelleres Surfen möglich

In 13 Ruwer-Orten ist jetzt schnelleres Surfen möglich

Freuen sich über das schnelle Glasfasernetz in der Verbandsgemeinde Ruwer, von links: Kreisbeigeordneter Helmut Reis, Andreas Schmitt (Verwaltung Verbandsgemeinde Ruwer), Bürgermeisterin Stephanie Nickels und Michael Arens von Westenergie. Foto: David Kryszons

Waldrach (red) Der flächendeckende NGA-Breitbandausbau („Next Generation Access“) ist im Gebiet der Verbandsgemeinde Ruwer abgeschlossen. Im Auftrag des Landkreises Trier-Saarburg hat der Netzbetreiber Westenergie Breitband in dreizehn Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Ruwer Glasfaser verlegt.

Neben 200 Privatadressen hat das Unternehmen 68 Gewerbebetriebe und Standorte öffentlicher Einrichtungen ans schnelle Internet angeschlossen, darunter die fünf Schulen in Gusterath, Farschweiler, Osburg, Schöndorf und Waldrach.

Der Internetausbau ist dabei Teil des Baus eines Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetzes. Anlässlich der Fertigstellung des NGA-Breitbandnetzes in der Verbandsgemeinde Ruwer kamen Helmut Reis, Kreisbeigeordneter des Landkreises Trier-Saarburg, und Bürgermeisterin Stephanie Nickels stellvertretend für die Ortsbürger mit weiteren Vertretern der Verwaltung und von Westenergie zusammen, um das Netz symbolisch in Betrieb zu nehmen.

Kreisbeigeordneter Helmut Reis erklärte: „Eine zukunftsfähige Breitbandversorgung ist heute von zentraler Bedeutung und eine wesentliche Investition in die zukunftsfähige, digitale Infrastruktur im gesamten Kreisgebiet. “

Der flächendeckende Breitbandausbau im Landkreis Trier-Saarburg mit Gesamtkosten von 33 Millionen Euro wird durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (rund 8,5 Millionen Euro) sowie das Ministerium des Innern und für Sport des Landes Rheinland-Pfalz (rund. 4,2 Millionen Euro) gefördert. Der Kreis beteiligt sich gemeinsam mit den Verbandsgemeinden mit einem Betrag von rund 1,4 Millionen Euro an den Ausbaukosten. Kreis und Verbandsgemeinden teilen sich diese Eigenbeteiligung.

Stephanie Nickels, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Ruwer, sagte: „Es freut uns besonders, dass in der Verbandsgemeinde Ruwer neben zahlreichen Bürgern den Gewerbestandorten und allen sieben Schulstandorten im Ausbaugebiet gigabitfähige Anschlüsse zur Verfügung stehen.“

Nach einer Erweiterung des Projektumfangs umfasst der geförderte Breitbandausbau im Kreisgebiet durch Westenergie Breitband nun etwa 460 Kilometer neuen Trassenbau. In der Verbandsgemeinde Ruwer hat der Netzbetreiber auf 24 Kilometer Trassenlänge neue Leerrohr-Infrastruktur errichtet und mit Glasfaser bestückt. In den Orten der Verbandsgemeinde konnten rund 270 förderfähige Privatgebäude, Gewerbebetriebe und Schulen an das schnelle Internet angeschlossen werden.