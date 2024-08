Probleme in Trier und Umland Internetprobleme in Trier und Korlingen: Was die Telekom dazu sagt

Genau wie am Petrisberg erging es Menschen in einem Nachbarort Triers. „Seit heute morgen kurz vor 9 Uhr sind in Korlingen Internet und Telefonie bei den Telekom Regio-Leitungen komplett weg, laut Telekom Regio eine Großstörung“, schreibt eine Frau aus Korlingen an den Volksfreund. „Vielleicht betrifft es ja noch Gemeinden rund um Trier.“