Interview mit Dr. Gerd Lenninger : „Jedes Neugeborene ist einzigartig“

Trier Als der Trierische Volksfreund Dr. Gerd Lenninger auf der Geburtshilfestation des Mutterhauses per Telefon erreicht, ist das große 9000-Baby-Jubiläum schon Geschichte: „Ich bin jetzt schon bei 9030 etwa“, sagt der Gynäkologe.

Lenninger: Eine Frau hat mal bei mir entbunden, mir ihr Kind entgegengestreckt, und nur gesagt: „Wunder!“ Und genau so ist es: Jedes Baby ist von Anfang an ein Individuum, mit Haaren oder ohne, groß, klein und durchaus auch schon mit Charakter: Die einen schreien kräftig durch, die anderen sind still und zufrieden. Ich glaube schon, dass Kinder von Anfang an bestimmte Wesenszüge mitbringen.