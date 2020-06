Interview : Sozialdezernentin Elvira Garbes über das Trierer Exhaus: „Ein Mammutprojekt“

Trier Triers Sozialdezernentin Elvira Garbes ist hochmotiviert, die Sanierung des Ex-Hauses anzugehen – auch, wenn es noch Jahre dauern wird und die Kosten noch nicht absehbar sind.

Elvira Garbes: Im vergangenen Jahr hat es eine große Jugendkonferenz gegeben, an der unter vielen anderen auch das Jugendparlament beteiligt war. Dabei war ein Ergebnis, dass es nach wie vor bei den jungen Leuten den Bedarf nach Räumlichkeiten ohne Konsumzwang gibt. Man will sich also treffen können, ohne dazu in ein Café oder eine Kneipe gehen zu müssen, in denen man gleich wieder zum Geldausgeben mehr oder weniger gezwungen ist. Ein Treffpunkt, um Freunde zu sehen. So ein Treffpunkt zu sein, das hat das Exhaus auch bisher geleistet – deshalb ist diese frühere Nutzung auch das Konzept für die weitere Nutzung – wir wollen schließlich nicht an den Bedürfnissen der Jugendlichen vorbeiplanen.