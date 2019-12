Der Trierer Weihnachtscircus hat im Messepark wieder seine Zelte aufgeschlagen. Mit dabei im Programm: Seelöwen, Kamele und Pferde. Und die alljährliche Diskussion, ob Wildtiere überhaupt in die Manege gehören, nimmt gerade wieder Fahrt auf. Wir haben mit dem Pressesprecher des Trierer Weihnachtscircus und der tierschutzrechtlichen Sprecherin der Trierer Grünen über diese Frage gesprochen. Hier unsere Kurzinterviews mit Zirkusmann Oliver Häberle und der grünen Stadträtin Dinah Hermanns.

Häberle: Seit 250 Jahren reisen Zirkusse mit Tieren übers Land. Für die Leute in den Dörfern war das oft die erste und einzige Gelegenheit, wilde Tiere wie Elefanten, Kamele und Löwen aus der Nähe zu sehen. Traditionsreiche, große Zirkusse wie der Zirkus Krone waren ursprünglich sogar eher reisende Zoos, die tagsüber ihre Tiere für Besucher ausgestellt haben. Das klassische Zirkusprogramm mit Tieren hat also eine lange Geschichte. Und viele unserer Gäste fragen auch ganz klar nach, ob wir Elefanten, Raubtiere und Pferde im Programm haben, weil die Tiere für sie auch die Faszination der Vorstellung ausmachen. In Ländern, wo es Wildtierverbote in Zirkussen gibt, sterben diese aus: In den Niederlanden musste der große Zirkus Renz im gleichen Jahr, in dem das Wildtierverbot in Kraft trat, Insolvenz anmelden. Auch in Spanien, wo in manchen Städten noch nicht mal mehr Hunde in der Manege gezeigt werden dürfen, stehen viele Zirkusse vor dem Aus, weil die Gäste wegbleiben. Seltsamerweise sind Stierkämpfe in Spanien weiter erlaubt ...