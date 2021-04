Pandemie : Inzidenz in Trier und Trier-Saarburg unter 50

Trier Von insgesamt 5489 Schnelltests im Messepark fielen bislang 13 positiv aus. Ob die darauf folgenden PCR-Tests die Ergebnisse bestätigt haben, weiß die Stadtverwaltung allerdings nicht.

13 Corona-Neuinfektionen in Stadt und Kreis sind dem Gesundheitsamt am Ostermontag gemeldet worden, elf davon aus dem Landkreis und zwei aus der Stadt Trier. Aufgrund der Osterfeiertage seien die Zahlen jedoch nur bedingt aussagekräftig, teilt das Gesundheitsamt mit. Das Amt habe zwar auch über die Feiertage jeden Tag die eingehenden Befunde gemeldet. Und das Labor Synlab, das die allermeisten PCR-Test aus Trier und dem Landkreis auswertet, habe auch am Samstag und am Ostermontag Proben untersucht. „Daraus ergeben sich also keine Nachmeldungen“, erklärt Gesundheitsamtsprecher Thomas Müller auf Tv-Nachfrage. Jedoch werde an Feiertagen insgesamt weniger getestet „Und naturgemäß fallen auch Arztbesuche an diesen Tagen weg“, erläutert Müller.