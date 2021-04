Statistik : Corona: 28 Neuinfektionen in Trier und dem Landkreis – Inzidenzen wieder unter 90

Trier/Saarburg Dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg sind am Dienstag 28 weitere Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet worden – zwölf aus dem Landkreis und 16 aus der Stadt Trier. Die Zahl der seit dem 11. März 2020 nachweislich mit dem Corona-Virus Infizierten beträgt nunmehr 6455 (2445 in der Stadt Trier und 4010 im Landkreis Trier-Saarburg).

Die auf Grundlage des neuen Bundesinfektionsschutzgesetzes seit Samstag im Landkreis gültige „Notbremse“ endet erst, wenn die durch das RKI gemeldete Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter dem Wert von 100 liegt. Da der Kreis gestern noch über 100 lag, wäre dies – da der Maifeiertag und der Sonntag nicht mitzählen, frühestens am Montag der Fall. Die „Notbremse“ würde dann am übernächsten Tag, also Mittwoch, 5. Mai, außer Kraft treten. Dies jedoch nur, wenn Inzidenzmarke an allen Werktagen unter 100 bleibt.