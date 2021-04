Das Pandemie-Wochenende : Inzidenzwert in Trier sinkt – Notbremse im Kreis bleibt

Trier Das Gesundheitsamt meldet Werte unter 100. Doch in Trier-Saarburg wird es wieder knapp. Es droht eine Verlängerung des Ausnahmezustands.

Seit Samstag gilt im Kreis Trier-Saarburg die neue Corona-Notbremse des Bundes mit Ausgangsbeschränkungen zwischen 22 und 5 Uhr. Ordnungsämter und Polizei hatten angekündigt, stichprobenartig die Einhaltung zu kontrollieren. Besondere Vorkommnisse wurden nicht gemeldet. In Trier mussten Einsatzkräfte der Polizei mit Blick auf Corona zwar nicht in der Nacht aktiv sein. Dafür zeigten sie am Samstag und Sonntag bei zwei Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen Präsenz. Es ging dabei auch darum, die Teilnehmer von den Menschen fernzuhalten, die gleichzeitig gegen Corona-Leugner protestierten.

In der Stadt haben sich die Infektionszahlen am Wochenende im Vergleich zur Vorwoche deutlich verringert (Samstag plus 3, Sonntag plus 2). Die Sieben-Tage-Inzidenz ist nach Angaben des Landesuntersuchungsamts seit Freitag von 78,9 auf 77,1 am Sonntag gesunken. Im Kreis Trier-Saarburg ist die Zahl der nachgewiesenen Neuinfektionen hingegen gestiegen (Samstag plus 25, Sonntag plus 4). Die Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tagen je 100 000 Personen, liegt nach einem Wert von 87,0 am Freitag am Sonntag bei 99,7.

Für die neue Notbremse sind allerdings die Angaben des Robert-Koch-Instituts relevant. Dort werden die Zahlen der Landesgesundheitsämter einen Tag später vermeldet. Wenn an drei Tagen in Folge die Inzidenz-Marke von 100 überschritten wird, greifen die einheitlichen Gesetzesvorgaben für alle Bundesländer. Die neue Notbremse mit Ausgangssperre, geschlossener Außengastronomie, deutlichen Einschränkungen für den Einzelhandel und weiteren Kontaktbeschränkungen gilt dann am übernächsten Tag.

Im Kreis Trier-Saarburg war das erstmals am Samstag. Nach aktuellem Kenntnisstand wäre eine Aufhebung der Notbremse frühstens am Freitag, 30. April, möglich. Dafür muss ab Sonntag fünfmal in Folge die Inzidenz unter 100 liegen.

Das Robert-Koch-Institut hat am Sonntag für Trier den Wert 78,9 und für den Kreis Trier-Saarburg 87,0 gemeldet.

Die Zahl der seit dem 11. März 2020 nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Personen beträgt nun in der Addition 6395 (2409 in der Stadt Trier und 3986 im Kreis Trier-Saarburg). Eine immer größere Rolle spielen bei den Neuinfektionen die Mutationen. Bisher wurden dem Gesundheitsamt davon 879 Nachweise gemeldet, 788 Mal die „britische“ Viren-Mutation B.1.1.7. und 50 Mal die „südafrikanische“ Virus-Mutation B.1.351. Weitere 41 Fälle werden derzeit im Labor noch genauer differenziert.

Die Zahl der aktuell Infizierten lag am Sonntag nach Angaben des Gesundheitsamts bei 636, das sind 23 weniger als am Samstag. Diese verteilen sich wie folgt: 398 im Landkreis und 238 in der Stadt Trier. Die Zahl der in Kliniken behandelten Corona-Patienten ist weiterhin überschaubar: 16 Patienten aus dem Kreis und der Stadt werden aktuell stationär in vier Krankenhäusern versorgt.

