Fest wieder auf der Kippe? Ordentlich Zoff um neue Oktoberfest-Location in Föhren

Nach dem Aus für das Oktoberfest, das Hans-Jürgen Lichter jahrelang in Riol veranstaltet hat, war der Chef der AVL Projektentwicklungs GmbH vorige Woche sehr guter Dinge. Er habe ein Ausweichquartier für das Fest gefunden, das vor Corona alljährlich an vier Wochenenden insgesamt mehr als 10.000 Besucher anlockte. Mit dem Eigentümer einer freien Fläche im Industriepark Region Trier (IRT) sei er sich über die Nutzung des Geländes für das Fest vom 20. Oktober bis 18. November schon einig, berichtete er dem Trierischen Volksfreund. Mit der zuständigen Genehmigungsbehörde – der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich – habe es eine Ortsbegehung gegeben, bei der ein Sachbearbeiter das Areal als grundsätzlich geeignet befunden habe. Die offizielle Genehmigung sei wohl „nur noch Formsache“, frohlockte Lichter. Doch ganz so einfach ist die Sache offenbar nicht.