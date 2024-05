Trier und Isjum Städtepartnerschaft für Solidarität und Hoffnung

Trier und Isjum teilen ein Schicksal, nämlich das verheerender Kriegszerstörungen und unermesslichen menschlichen Leids. Was für die deutsche Stadt fast 80 Jahre zurückliegt, ist in der ukrainischen noch allgegenwärtig. Die am Dienstag besiegelte Städtepartnerschaft ist deshalb überaus symbolträchtig. „Es geht um gelebte Solidarität. Wir wollen ein deutliches Signal senden und Hoffnung geben“, betonte Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe bei der feierlichen Urkundenunterzeichnung. „Sie verteidigen die westeuropäische Demokratie gegen einen Aggressor, der Demokratie ablehnt.“ Der mit einer kleinen Delegation per Auto angereiste Isjumer Bürgermeister Valerii Marchenko versprach: „Wir bleiben mutig und bauen alles wieder auf.“ Er dankte Trier für die Unterstützung, denn sie helfe dabei, Teil der europäischen Familie zu werden.