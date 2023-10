Solidarität mit Israel Kundgebung vor der Porta Nigra in Trier (Fotos)

Nachdem am vergangenen Wochenende die Hamas das Land Israel angegriffen hat, kommen deutschlandweit wieder Menschen zu Solidaritätskundgebungen zusammen. So auch in Trier vor der Porta Nigra: Mehr als 200 Menschen sind, teils mit israelischen Fahnen und Schriftzügen, zu einer Kundgebung um 18 Uhr aus nah und fern gekommen.