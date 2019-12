Ihre Meinung : Ist das Mobilitätskonzept tot?

Verkehr

Die Stadt hat in Bezug auf die Preise nur wenig Spielraum. Eine Maßnahme, die diesbezüglich sofort ergriffen werden könnte, ist die Ausweitung der Jobtickets in der Stadtverwaltung und anderen öffentlichen Stellen, da Jobtickets seit diesem Jahr steuerlich stärker gefördert werden. Zudem wäre es wichtig, die Trierer Unternehmen verstärkt in die Pflicht zu nehmen, da sie ein besonders großes Interesse an einem reibungslos ablaufenden Verkehr in Trier haben. Jeder Mitarbeiter, der nicht mit dem eigenen Auto zur Arbeit kommt, lässt einen Parkplatz für Kunden frei. Um dies zu ermöglichen, muss die Stadtverwaltung darauf hinwirken, dass im VRT auch kleinere Unternehmen die Möglichkeit erhalten, ihre Mitarbeiter mit Jobtickets zu unterstützen.