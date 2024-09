Nach zwei Vorfällen auf der „Bitburger“ in der vergangenen Woche Darum stuft die Polizei die B51 bei Trier nicht als Unfallschwerpunkt ein

Das Gute zuerst: In dieser Woche geht’s bisher entspannt zu auf der B51 zwischen Anschlussstelle A64 und Kaiser-Wilhelm-Brücke. Kein größerer Unfall, keine Verletzten. Immerhin. Nur das normale Verkehrschaos am Abend, am Morgen … In der vergangenen Woche dagegen hatte es innerhalb weniger Stunden gleich zweimal heftig gekracht. Zunächst war am Mittwochmorgen ein litauischer Laster mitsamt geladener Autos im unteren Bereich der „Bitburger“ umgekippt, hatte vier der acht transportieren Ford-Neuwagen über die Straße verteilt, das Brückengeländer der Napoleonbrücke beschädigt. Der belarussische Fahrer sowie die Fahrerin eines anderen Autos mussten kurzzeitig im Krankenhaus behandelt werden. Die Strecke war über Stunden gesperrt.