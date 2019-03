Ist die Begrünung in Trier nur Imagepflege?

Stadtbild

Zum Bericht „Sturmbilanz, Stolz und Stadtgrün“ (TV, 12. März):

Es ist ja ehrenwert und äußerst begrüßenswert, dass die Stadt Trier an Begrünung in der Stadt und an den Umweltschutz denkt. Aber eine Frage drängt sich hier auf: Geht es nicht doch nur wieder um Imagepflege?

Auf dem ehemaligen Moselbahngelände, was seit Jahrzehnten brach lag, war bereits durch Wildwuchs für Tiere und Umwelt eine Lebensgrundlage entstanden. Nach einem tragischen Unglück (Tod eines Mädchens) wurde alles platt gemacht und laut Verwaltung Ordnung geschaffen. Doch wie sieht diese Ordnung aus? Es wurde für mehrere Baufirmen ein Umschlagplatz für Bauschutt, welcher sich meterhoch auftürmt, geschaffen, und das über die gesamte Fläche von etwa 300 Metern Länge.

Kein einziges Blatt, kein Baum oder Strauch ist geblieben, nur Steinwüste, Sand und Bauschutt. Von Rücksichtnahme für die Anwohner keine Rede, Staubfontänen im Sommer und Lärm der Baumaschinen, und das in einem Wohngebiet. Wie schön könnte hier ein kleines Biotop für die Umwelt mit Bäumen, Wildblumen und Raum für Insekten, Schmetterlinge geschaffen werden. Ein, zwei Bänke, und auch für den Menschen wäre eine Oase geschaffen. Das wäre ehrlich und keine Imagepflege!

Beatrix Peters, Trier