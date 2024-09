Achtung, Fehlermeldung! Keine Online-Buchungen in Jugendherbergen möglich - Was ist da los?

Wer zurzeit online einen Aufenthalt in einer Jugendherberge buchen möchte, stößt auf eine Fehlermeldung. „Leider sind Online-Buchungen auf Grund einer IT-Störung zur Zeit nicht möglich. Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung. Die Jugendherbergen sind per E-Mail und telefonisch erreichbar“, heißt es da. Betroffen von dem Problem sind alle Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Darunter die Einrichtungen in Trier, Bollendorf, Daun, Gerolstein, Hermeskeil, Manderscheid und Prüm in der Region.