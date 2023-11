Verein Trierisch stellt Jahrbuch 2023 vor Über Kutzbach, die Universität und das Denkmäler-Leid in Trier

Den Festvortrag hielt Universitätsprofessor Stephan Laux zum Thema „1473, 1945, 1970 – Meilensteine der Universität Trier vom Spätmittelalter bis in die Gegenwart“. Uni Trier 1945? Ja, es gab direkt nach Kriegsende Bestrebungen, die 1798 unter französischer Besatzung geschlossene Hochschule in moderner Form wieder aufleben zu lassen. Der Versuch scheiterte, so dass ein weiteres Vierteljahrhundert ins Land ging, bis sich Trier wieder Universitätsstadt nennen durfte. Seit der ersten Uni-Gründung in Deutschlands ältester Stadt sind inzwischen 550 Jahre vergangen – ein Uni-Archiv gibt es aber bis heute nicht, bedauerte Historiker Laux.