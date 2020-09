Kostenpflichtiger Inhalt: Soziales : Hilfe für Frauen hängt am Tropf der Kommunen

Wenn Frauen von ihren Männern misshandelt werden, können sie sich an die Interventionsstelle Trier wenden und Hilfe anfordern. Foto: dpa/Maurizio Gambarini

Trier Er schlägt zu, sie leidet. Wenn Frauen nicht mehr weiter wissen, können sie sich an die Interventionsstelle Trier wenden. Die stellt in ihrem Jahresbericht fest, dass ihre Hilfe mehr denn je gebraucht wird. Allein, es fehlt an Geld.