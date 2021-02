Jahresbilanz : Sparkasse kommt gut durchs Corona-Jahr

Auch im Corona-Jahr 2020 kann der Vorstand der Sparkasse Trier positive Zahlen präsentieren (von links): André Polrolniczak, Dr. Peter Späth und Martin Grünen. Foto: TV/Sparkasse Trier

Trier Die Bilanzsumme übersteigt erstmals die Grenze von fünf Milliarden Euro. Kundengeschäft wächst durch Wohnungsbau und Unternehmenskredite. Keine Filialschließungen geplant.

In einem schwierigen Corona-Jahr überrascht die Sparkasse Trier mit einigen Rekorden. Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Trier, Peter Späth, und seine Vorstandskollegen André Polrolniczak und Martin Grünen, berichten von einem positiven Geschäftsjahr mit einem zufriedenstellenden Ergebnis (Jahresüberschuss sechs Millionen Euro). Zum ersten Mal springt die Bilanzsumme des Kreditinstituts auf fast 5,2 Milliarden Euro. Ein Plus von 441 Millionen oder 9,3 Prozent. Das Wachstum kommt wie in den Vorjahren aus dem Kundengeschäft. Die Sparkasse Trier verzeichnet sowohl in den Kundenkrediten als auch in den Kundeneinlagen starke Zuwächse. Vorstandschef Peter Späth erklärt: „Die Rolle der Sparkasse Trier als Motor des heimischen Mittelstands sowie als größter Baufinanzierer der Region wird von einem Kundenkreditvolumen in Höhe von 4,04 Milliarden Euro eindrucksvoll untermauert.“

Die Kundenkredite wuchsen um 167 Millionen Euro (+ 4,3 Prozent). Die Zusagen im Wohnungsbaugeschäft überstiegen mit 505 Millionen Euro das bisherige Rekordjahr 2015 um fast 60 Millionen Euro. Die Kredite an Unternehmen und Selbstständige stiegen um 93 Millionen Euro. Darin enthalten sind auch die öffentlichen Mittel, die die Sparkasse Trier aus den Corona-Soforthilfen von Bund und Land an ihre Kunden weitergegeben hat.

Gerade in der Corona-Krise sei die Sparkasse als Partner der Wirtschaft stark gefordert. Insgesamt seien über 400 Darlehensanträge aus den Corona-Soforthilfe-Programmen von Bund und Land mit einem Volumen von über 40 Millionen Euro zur Liquiditätssicherung der Unternehmen bereitgestellt worden. Dazu kamen rund 9000 ausgesetzte Tilgungsraten bei gewerblichen Kunden. In gut 4552 Fällen konnten auch Privatpersonen ihre Tilgungsraten zeitweilig aussetzen.

Zweistellige Steigerungsraten präsentiert die Sparkasse bei den Kundeneinlagen. Hier erhöhen sich die Einlagen um 404 Millionen Euro auf fast vier Milliarden Euro (3,97 Mrd./+11,3 Prozent). Doch in Zeiten der politisch verschriebenen Negativzinsen, zieht auch die Sparkasse Trier hier die Handbremse. Nachdem die Europäische Zentralbank den Einlagenzinssatz auf minus 0,5 Prozent gesenkt hat, reagiert auch das regionale Institut. Bisher hat die Sparkasse die EZB-Zinssenkungen nicht vollständig an die Kunden weitergegeben. „Aufgrund des starken Zuwachses im Einlagengeschäft und des anhaltend negativen Einlagensatzes der EZB muss das jetzt leider geändert werden“, erläutert Dr. Späth. Vom 1. Januar an hat die Sparkasse Trier daher Verwahrentgelte – im Neugeschäft und im hochvolumigen Bestandsgeschäft (über 100 000 Euro bei Juristischen Personen, über 500 000 Euro bei Privatkunden) – eingeführt. „Um die damit verbundenen Kosten für die betroffenen Kunden zu vermeiden, beraten wir verstärkt in alternative Anlageprodukte, zum Beispiel Wertpapiere“, erklärt Sparkassenchef Peter Späth. Im Corona-Jahr hat auch die digitale Nutzung der Kunden zugenommen. „Rund 65 Prozent unserer Privatkunden sind online und nutzen unsere digitalen Angebote. Bei den gewerblichen Kunden liegt die Nutzungsquote sogar bei 83 Prozent“, führt die Sparkasse an. Dabei sei das geänderte Kundenverhalten mit dem breiten Filialnetz abgestimmt. „Wir überprüfen jährlich die Situation“, erläutert der Sparkassenchef. Mit 35 mitarbeiterbesetzten Filialstandorten, davon sechs Beratungscentern, 20 weiteren SB-Filialen und zusätzlichen 20 Geldausgabeautomaten-Standorten fühlt man sich bestens aufgestellt. Späth: „Es gibt derzeit keine Pläne für Filialschließungen.“

Wichtig ist Vorstandschef Späth in dem Pandemie-Jahr auch das gesellschaftliche Engagement der Sparkasse: „Auch wenn in der Corona-Krise viele Veranstaltungen ausgefallen sind und das kulturelle Leben stark eingeschränkt war, wurden über eigene Stiftungen, Spenden und Sponsoring etwa 750 Projekte in Landkreis und Stadt mit rund 1,4 Millionen Euro gefördert.“