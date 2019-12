Konzert : Besinnlich und stimmungsvoll

Foto: MV Kenn

Kenn (red) Der Musikverein Kenn 1963 präsentiert unter dem Motto „Auf ein Neues“ am Sonntag, 29. Dezember, 17 Uhr, in der Pfarrkirche St. Margareta in Kenn, sein Jahresabschlusskonzert. Das Programm besteht aus einem bunten Mix besinnlicher und stimmungsvoller Melodien, zum Zuhören und auch zum Mitsingen.

