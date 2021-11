1. Dezember : Amokfahrt in Trier: Wenn eine ganze Stadt im Gedenken für ein paar Minuten innehält

Amokfahrt in Trier: Wenn eine ganze Stadt im Gedenken für ein paar Minuten innehält

Trier Der 1. Dezember 2021 wird für viele Trierer und Menschen aus der Region kein Tag wie jeder andere sein: Ein Jahr zuvor raste ein Amokfahrer durch die Fußgängerzone, es gab viele Tote, Verletzte, Traumatisierte. Wie der Opfer am Jahrestag erinnert wird.

Am nächsten Mittwochnachmittag wird es in der ansonsten um diese Tageszeit so geschäftigen Trierer Innenstadt für einige Minuten etwas ruhiger werden. Wenn um genau 13.46 Uhr die Helenaglocke des Doms zu läuten beginnen, wird auf dem benachbarten Weihnachtsmarkt keine Musik mehr zu hören sein und viele Menschen werden innehalten.