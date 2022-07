Flut-Rückblick 2021 : Ehrang leuchtet weiter – Gedenkfeier zum Jahrestag der Flut

Trier-Ehrang Ein Jahr nach der Flutkatastrophe gedenken die Menschen in den Trierer Ortsteilen Ehrang und Quint der Ereignisse. Mit einer dreitägigen Veranstaltung, unter dem Motto „Ehrang leuchtet weiter“ vom 15. bis 17. Juli wird auf ein Jahr der Arbeit und der Mühe und in die gemeinsame Zukunft geblickt.

„Danke sagen”, so fasst es Bertrand Adams, Ortsvorsteher von Ehrang und Quint die Motivation für das Gedenkwochenende zusammen, das am Freitag um 18 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst auf dem Marktplatz beginnt. „Wir fühlen uns verbunden mit allen, die von der Flut betroffen sind, auch weil wir selbst Betroffene sind.”

Der Umgang mit dieser Katastrophe habe aber gezeigt, dass die Menschen sich hier nicht aufgeben, sondern sich mit Hoffnung und Zuversicht füreinander einsetzten. Deshalb sei der Freitag mit einem ökumenischen Gottesdienst und einem Konzert mit Steff Becker bewusst ruhig geplant. „Und mit Wissen und Respekt vor dem, was Menschen in diesen Tagen verloren haben”.

Der dramatische, historische Tag für den Stadtteil soll aus Anlass des Jahrestages mit einer Bildersammlung online sowie einem Rundgang in Ehrang dokumentiert werden. Dieser Rundweg mit ausgewählten Hochwassermarkierungen und QR-Codes, mit denen die Hochwasserbilder hochgeladen werden können, ist eine Initiative der Projektgruppe des Quartiermanagements Ehrang in Kooperation mit der Stadt Trier.

Samstag und der Sonntag sind mit Konzerten und einem vielfältigen Programm dem optimistischen Blick in die Zukunft gewidmet. Oliver Irmen, Vorsitzender der Gemeinschaft der Ehranger Ortsvereine (GEOV): „Für Samstag ab 18 Uhr konnten wir mit der Bigband Quant und ab 21 Uhr RePLAY gewinnen.“ Die Formation Betobe bietet am Sonntag ab 18 Uhr, namhafte Musiker aus der Region. Begleitet werden die Konzerte mit einem musikalischen Frühschoppen am Sonntag ab 11 Uhr, Blasmusik ab 13 Uhr sowie Ständen auf dem Marktplatz und einem bunten Kinderprogramm ab 14 Uhr.

Am Morgen des 15. Juli 2021 hatte ein Hochwasser der Kyll rund 690 Häuser in Ehrang und Quint überflutet. Noch immer prägen die Renovierungsarbeiten das Leben vieler Menschen vor Ort. Nicht wenige warten noch immer darauf, in ihre Wohnungen zurückzukommen. In der Folge der Flut konnte eine Spendeninitiative des Ortsbeirates Ehrang/Quint, der Gemeinschaft der Ehranger Ortsvereine und des Quartiersmanagement Ehrang über 1,5 Millionen Euro an Geschädigte auszahlen.