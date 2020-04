Einzelhandel : Kommt Globus nach Trier? Seit einem Jahr wird geprüft

Die Supermarkt-Kette Globus will auch in Trier Fuß fassen und einen ähnlichen Markt wie diesen in Rüsselsheim eröffnen. Foto: Globus SB-Warenhaus Holding GmbH & Co. KG

Trier Zumindest gemessen an den Diskussionen in der Öffentlichkeit, war es eins der wichtigsten Themen der vergangenen Jahre: Kommt die Supermarkt-Kette Globus nach Trier oder nicht? Ende Juni soll die Sache feststehen.

Seit genau einem Jahr, nämlich seit April 2019, prüft die Stadtverwaltung, welche Grundstücke in Trier für den Bau eines Globus-Markts geeignet sind. Die Entscheidung, wo und ob überhaupt ein solcher Mega-Markt im Stadtgebiet gebaut wird, soll noch vor der Sommerpause im Stadtrat fallen. Trotz Corona-Krise und dem Ausfall der Sitzungen der politisch verantwortlichen Gremien – zum Beispiel des städtischen Bauausschusses.

Insgesamt wurden sechs mögliche Standorte untersucht. Welche Auswirkungen ein Globus-Markt auf umliegende Geschäfte in den Stadtteilen und den Einzelhandel der Innenstadt hätte, hat im Auftrag der Stadt ein Spezialbüro in Ludwigsburg geprüft. Wie sich die Verkehrsströme ändern würden, hat ebenfalls ein externes Planungsbüro analysiert. Beide Expertisen liegen der Stadtverwaltung mittlerweile zumindest als Entwürfe vor, öffentlich sind die Untersuchungsergebnisse allerdings noch nicht (siehe Info). Die gutachterliche Bewertung der Auswirkungen auf die Umwelt hat das Trierer Stadtplanungsamt selbst übernommen. Auch da sind noch keine Details bekannt.

Info So viel hat das Verfahren bislang gekostet Das seit einem Jahr dauernde Prüfverfahren, welches Grundstück in Trier für den Bau eines Globus-Marktes geeignet ist, hat bereits einiges an Geld gekostet. Das Gutachten „Einzelhandel und Städtebau“, erstellt vom externen Büro GMA, schlägt dabei mit gut 16 300 Euro zu Buche. Das Verkehrsgutachten kostet gut 11 800 Euro. Das Umweltgutachten hat das Stadtplanungsamt ohne zusätzliche externe Hilfe erstellt. Beim Stadtplanungsamt und dem Amt für Kultur, die mit der Bearbeitung der Prüfung von Standortalternativen betraut sind, sind seit April 2019 rund 280 Arbeitsstunden angefallen. Bei einem Kostenansatz von rund 80 Euro pro Arbeitsstunde entspricht das einer Summe von rund 22 400 Euro.

Das bislang letzte Gespräch zwischen Stadtverwaltung und Vertretern des Globus-Konzerns mit Hauptsitz im saarländischen St. Wendel hat am 25. März stattgefunden. Anders als geplant nicht vor Ort in Trier, sondern – gemäß der geltenden Kontaktbeschränkungen im Rahmen des Corona-Infektionsschutzes – per Videokonferenz. Über das Ergebnis, etwa, welche der sechs geprüften Standorte noch im Rennen sind, halten sich Stadt und Konzern allerdings weiterhin bedeckt.

Stefan Ewerling, Leiter der Globus-Standortplanung, erklärt auf Nachfrage des TV lediglich: „Wir befinden uns mit der Stadtverwaltung nach wie vor in konstruktivem Austausch und gehen ebenfalls davon aus, dass die Standortalternativenprüfung bis zur Sommerpause abgeschlossen werden kann.“

In der für den 30. Juni geplanten Stadtratssitzung will die Stadtverwaltung bekannt geben, welche Vor- und Nachteile für oder gegen die geprüften möglichen Standorte sprechen. Gleichzeitig will der Stadtvorstand dem Rat laut Baudezernent Andreas Ludwig einen „abschließenden Vorschlag über das Ja oder Nein einer Globus-Ansiedlung unterbreiten“. Folgt der Stadtrat diesem Standortvorschlag, wäre laut Ludwig die „abschließende Entscheidung über den künftigen Standort des Globus-Markt“ getroffen.

Und was, wenn der Stadtrat Nein sagt zu einer Globus-Ansiedlung? Immerhin hatten die Grünen, die die größte Fraktion im Rat stellen, in den bisherigen Diskussionen mehrfach durchblicken lassen, dass Trier auf einen weiteren großen Supermarkt generell verzichten könne – zum Schutz des Einzelhandels in der Innenstadt und um zusätzlichen Autoverkehr zu vermeiden.