Glaube : „Lernen, wie diakonische Kirche funktioniert“

Trier/Saarbrücken/Koblenz Rund 40 Krankenhausseelsorger diskutieren bei ihrer Jahrestagung über Herausforderungen und Ziele.

Es gehe um das Selbstverständnis der Krankenhausseelsorge in einer sich rasch verändernden Gesellschaft, sagte Referent Prof. Traugott Roser von der Universität Münster. Seit Jahren nehme die Bedeutung wirtschaftlicher Faktoren zu, Stichworte seien Ökonomisierung, Fusionsprozesse, Fallpauschalen pro Patient und allgemein knapper werdende Mittel. „Eine wichtige Frage ist, wie unser Gesundheitsverständnis definiert wird: Gibt es nur die Unterscheidung zwischen krank und gesund? Oder gehen wir das ganzheitlicher an und erkennen an, dass auch spirituelle und zwischenmenschliche Bedürfnisse relevant sind?“, erläuterte Roser. Gerade in der Corona-Krise während des Shutdowns sei dies deutlich geworden: Geistlich begleitet habe an vielen Orten nicht mehr das Seelsorgepersonal. Die Begleitung habe brach gelegen oder sei so gut es ging vom Pflegepersonal übernommen worden. Roser: „Die Langzeitfolgen auch in anderen Lebensbereichen – also nicht stattgefundene Taufen, Trauungen, Erstkommunionen, Sterbebegleitung – werden spürbar bleiben.“