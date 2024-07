Wurstküche statt Schulzimmer Wie ein Lehrerkandidat zum besten Fleischergesellen der Region wurde

Käsegriller, gleich aus der Anlage, am besten noch schön heiß, da läuft Stefano De Carolis das Wasser im Mund zusammen. Und Wiener Würstchen, auch die ganz frisch. So ist der frisch gebackene Metzgergeselle glücklich und in seinem Element. Dass der 24-Jährige einmal das Fleischerhandwerk erlernen würde und dabei als Quereinsteiger auch noch Jahrgangsbester mit der Note 1,2 werden würde – das hatte er selbst so nicht geplant.