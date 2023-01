Auftritt in der Arena : „Mann am Sousafon würde den Moselwein literweise trinken“ – Böhmermann versöhnt Trier mit fulminanter Show

Foto: TV/Dirk Tenbrock 19 Bilder Jan Böhmermanns Auftritt in der Arena Trier

Trier Der Satiriker und Entertainer hat am Freitagabend mit seinem bärenstarken Rundfunk-Tanzorchester eine routinierte und dennoch aufwühlende Show geliefert. 4500 Zuschauer in der ausverkauften Trierer Arena feiern den Provokateur – auch Weinkönigin Lena Endesfelder findet das ein oder andere positive Wort.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Tenbrock

Es könnte eine gewisse Brisanz haben, wenn Jan Böhmermann, der sowieso bekennender Nicht-Trinker ist, nach seiner drastischen Polemik gegen den deutschen Wein im vergangenen Herbst nach Trier in die Herzkammer des deutschen Weinbaus kommt.

Gute Stimmung bei Jan Böhmermann in der Arena Trier

Aber anstatt eines wütenden Sturms erwartet ihn eher ein laues Lüftchen. Die meisten Zuschauer haben den kalkulierten Tabubruch mit einem in dieser Region besonders hochgehängten Thema, Wein als Kulturgut, als das verstanden, was es war: Eine gezielte, satirische Provokation, um möglichst viel Aufmerksamkeit zu erreichen. Und das scheint gelungen. Die Zuschauer in der Arena nehmen ihm das nicht krumm, selbst als er ironisch bemerkt: „Seid ihr doch echt gekommen, ihr dummen Moselwinzer!“ Und: „Euch kriege ich auch noch!“

Und wie er sie kriegt, helle Begeisterung schlägt schon dem famosen Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld entgegen, das mit knackiger Funkmusik von den Jacksons aus den späten 1970er eröffnet.: „Can you feel it?“ Ja, sie fühlen es, die 4500, und wie.

Die 20-Musikerinnen-Kapelle unter der Leitung des genialen Arrangeurs Lorenz Rhode trägt die Show, veredelt den Abend. Sie haben alle Genres drauf, ob Funk, Latin, Schlager, Hymne oder Moritat. Und natürlich Rap. Legende sind die Polizistensohn-Lieder von Böhmermann, wo er, der Verfassungspatriot, das Grundgesetz und die Gewaltenteilung in Deutschland feiert. Durchaus mit dem Anspruch, auch selbst das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen: „Wenn der Staat nicht läuft, dann müssen wir ihn tragen“, singt er.

Es entwickelt sich eine echtes Greatest Hits-Konzert mit den Songs zwischen Trivialität („Ich hab den Style und das Geld“), Anklage („Die Versandsoldaten“ im Stile von Brecht und Weill) und gesellschaftlicher und politischer Vision („United States of Europe“).

Viele Fans kennen und lieben diese Lieder – die etwas unter der mangelnden Verständlichkeit leiden – einige Herrschaften haben allerdings schon nach einer halben Stunde genug und gehen. So what? Was hier mit aller intellektuellen und musikalischen Power dargeboten wird, ist gewollt und gekonnt, einfach sehr gut gemacht.

Extra Der „Beef“ zwischen Weinkönigin Lena Endesfelder und Jan Böhmermann Die Winzerin und ehemalige Moselweinkönigin, Lena Endesfelder, hatte Böhmermann in einem Video auf seine Wein-Beschimpfungen geantwortet und ihn an die Mosel eingeladen. In den Weinberg wollte er zwar nicht kommen, entschuldigte sich aber daraufhin ausführlich in seinem Podcast „Fest & Flauschig“ (mit Olli Schulz) bei den Winzern. „Und damit ist es auch mal gut jetzt“, sagt Endesfelder nach dem Konzert, zu dem sie vom Trierischen Volksfreund eingeladen wurde. Gleich zu Beginn der Show hatte Böhmermann sich zum Weinkönig aller Mosel-Dörfer ernannt, wofür die echte Weinkönigin nur ein müdes Lächeln übrig hatte. „Immerhin war zwischen den Zeilen heute Abend so etwas wie eine Entschuldigung beziehungsweise eine Einsicht zu spüren“, sagt sie. „Wir sollten Böhmermann aber nicht so wichtig nehmen, wir Winzer sind langsam genervt von dem ganzen Trubel. Wir kümmern uns jetzt wieder um unsere Weine und unsere Kunden!“ Sie war schon vorher kein großer Böhmi-Fan, gefallen hat ihr aber vor allem der musikalische Teil und dass Böhmermann klare politische Botschaften gegen Nazis aussendet. „Nochmal hingehen würde ich allerdings nicht, da kann man sich auch zu Hause eine schöne Flasche Wein aufmachen und gute Musik hören“, sagt sie majestätisch lächelnd.

Kleine Spitzen kann und will sich Böhmermann nicht verkneifen, beim „guten Moselwein, fast ohne Insekten“ oder den Bauern, die mit dem Trecker kommen, um ihn zu lynchen.

Jan Böhmermann erzählt von seinem Trier-Spaziergang

Nachdem sein Rechercheteam sich in der Sendung über den Wein einige grobe, handwerkliche Schnitzer geleistet hatte, funktioniert die Vorbereitung hier bei der Tour-Premierenshow einwandfrei. Böhmi erzählt von seinem Trier-Spaziergang, vom Karl- Marx-Haus mit dem erzkapitalistischen Merchandise-Angebot, von der Brasserie („gegenüber vom Kaufhof“), von Radwegen, die mitten auf einer Straße plötzlich enden und von der Sparkasse, die in Trier sinnigerweise „Winebank“ heißt.

Sogar Triers bekanntesten Rechtsradikalen, den strafrechtlich verurteilten, ehemaligen Stadtrat Safet Babic kennt er. Emotionaler und unironischer Höhepunkt ist das – nur von einer Akustik-Gitarre begleitete – Lied „Licht an“, in dem er die auf manchen Partys und Empfängen erlebte Nähe einiger Intellektueller, Verleger und Künstler zu Nazis geißelt. Er meint: Licht anmachen und Nazis rausschmeißen, „Schmeißt auch Babic raus!“

Und dann kommen noch die Demonstranten gegen den Braunkohletagebau bei Lützerath nahe Böhmis Kölner Wahl-Heimat zum Zuge. Sie halten Schilder mit „Lützi bleibt“ in die Höhe und ernten Applaus und Solidaritätsbekundungen.

Hier hat das Orchester mal Pause, bevor es zum Abschluss mit Daft Punk („One more Time“ und „Get Lucky“) noch einmal die funkige Sau fliegen lässt. Ganz in der Tradition von Giorgio Moroder Ende der 1970er singt Rhode seine schrägen Auto-Tune-Töne über einen an die sogenannte Talk-Box angeschlossenen Schlauch, Wunder der Technik mit wundervollem Effekt. Seine Männer und Frau an den Instrumenten und den Vocals (hervorragend auch die vier „Jade-Boys“) sind mit großem Können und Leidenschaft dabei, diese Stimmung überträgt sich bis in die letzte Zuschauerreihe hinein.