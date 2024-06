Mit Fotogalerie Jan Delay bei Porta hoch drei in Trier: Gute Stimmung auch vor der Absperrung

Trier · Auch am dritten Tag von Porta hoch drei begeisterte eine Musikgröße die Trierer auf der Bühne vor dem ältesten Stadttor Deutschlands. Jan Delay war zu Gast in der Moselstadt und versetzte die Trierer mit groovigem Reggae und Funk in Feierlaune.

22.06.2024 , 16:22 Uhr

Link zur Paywall Tausende Besucher bei Konzert von Jan Delay in Trier: Gute Stimmung auch vor der Absperrung 20 Bilder Foto: TV/Andreas Sommer

Von Andreas Sommer