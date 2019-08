Konzert : Jazz-Abend mit Jeff Cascaro im Brunnenhof Trier

Foto: Jim Rakete

Trier Die Leidenschaft, mit der Sänger und Trompeter Jeff Cascaro über Jazz spricht, ist ansteckend und mitreißend. Liebevoll in den Details spielen die Musiker in ihrem Programm „Love & Blues in the City“ jazzig, intim, dabei luftig und fein in den Nuancen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red