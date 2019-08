Konzert : Jazzabend auf dem Markusberg Trier

Trier Die Running Wild Jazzband lädt am Freitag, 23. August, ab 19 Uhr zu einem Jazzabend im Kastaniengarten des Café Mohrenkopfs auf dem Markusberg in Trier ein. Von New Orleans Style, Dixieland, Chicago bis zum Swing deckt die Band ein klassisches Spektrum des alten Jazz ab.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red