Trier : Drei, die sich in der Hölle hassen

Trier Jean-Paul Sartres Stück „Geschlossene Gesellschaft“ ruft wahre Jubelstürme im Kasino am Kornmarkt hervor. Dabei ist die Atmosphäre äußerst aufgeladen.

Estelle, die Männer in Hemdsärmeln hasst, trägt ein Kleid, das aus Hemdsärmeln genäht wurde. Der machohafte Garcin ist in einen Rock in Army-Tarnfarben gewandet, Inés ist in Weiß gekleidet. In der vollständig weiß ausgekleideten Hölle könnte sie, die Extrovertierte, mit dem Hintergrund verschmelzen – ein Zustand, den sie hasst.