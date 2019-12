Konzert : Schlagzeuger aus Luxemburg spielt in Trier

Foto: Mike Zenari

Trier (red) In der Reihe „Ruby`s Off Zone“ im Trierer Club Brunnenhof ist am Donnerstag, 19. Dezember, um 20 Uhr der Luxemburger Schlagzeuger Jeff Herr mit seiner Jeff Herr Corporation zu Gast. Frech arrangierte und gut strukturierte Songs im Wechsel mit bizarr-freien Improvisationsstrecken bilden die Eckpunkte des Repertoires einer Band, die dem Publikum durchaus auch ganz eigene Versionen der Songs von Pop-Musikern wie David Bowie oder Jimi Hendrix anbietet.

