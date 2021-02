Erste Frau : Pfiffig, jung, Ortsbürgermeisterin von Mehring

Mehring Sie ist die erste Ortsbürgermeisterin von Mehring: Seit Anfang Februar leitet Jennifer Schlag die Geschicke der Gemeinde, nachdem lange Zeit nach einem passenden Kandidaten gesucht wurde.

Nun arbeitet Erich Bales sie in die umfangreiche Materie ein. Keine leichte Aufgabe, aber auch keine so schwierige für die gelernte Officemanagerin und Buchhalterin, die die Ausbildung zur Sommelière an der Deutschen Wein- & Sommelierschule in Koblenz draufgesattelt hat.

Kaum verwunderlich also, dass die 37-Jährige das Thema Wein in Mehring noch weiter pushen will. „Das Weinerlebnis kann man mehr hervorheben. Die Menschen sollen ein Gefühl dafür bekommen. Dabei ist der Kontakt zum Winzer wichtig.“ Schließlich sei Mehring das Wein- und Energiedorf. Und ein Ort, der vom Tourismus profitiert. „Wir haben schöne Wanderwege, Weinberge, einen Trailpark, gute Gastronomie, tolle Veranstaltungen und liegen direkt an der Mosel“, zählt Schlag auf. „Das vorhandene Potenzial sollten wir besser bewerben.“ Für die Umsetzung ihrer Ideen, die sie noch nicht im Detail erläutern will, braucht sie die Unterstützung des Ortsgemeinderates. „Es ist wichtig, dass alle an einem Strang ziehen. Daher setzen wir uns im Rat zusammen und werden die Punkte durchgehen.“ Auch Bürger mit guten Vorschlägen will Schlag einbinden.