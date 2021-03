Weltfrauentag : Jenny Marx hat jetzt ihre eigene Ampel

Die Karl-Marx-Ampeln in der Innenstadt gehörten zu den größten Publikumsmagneten im Jubiläumsjahr 2018 und stießen auf ein enormes mediales Echo. Nun ist im Hause Marx zumindest bei diesem Thema die Gleichberechtigung wieder hergestellt: Ehefrau Jenny hat jetzt ihre eigene Ampel, die der bekannte Trierer Karikaturist und Grafiker Johannes Kolz gestaltet hat.

Die Idee stammt von der Triererin Ursula Ternes, die mit dem Wunsch nach einem weiblichen Ampelbild an das Rathaus herangetreten war. Sie hatte in Leipzig das dort eigens kreierte „Ampelmädchen“ gesehen, als Pendant zu der standardisierten männlichen Signalgeber-Figur.

Das Projekt wurde dann in Zusammenarbeit von StadtRaum Trier und der Firma Siemens umgesetzt. Die erste Jenny-Marx-Ampel ging an der Kreuzung Stresemann- und Fleischstraße pünktlich zum Weltfrauentag am 8. März ans Netz. Sie bildet damit das Gegenstück zu der vor knapp drei Jahren installierten Karl-Marx-Ampel.

Sie kümmerte sich um Haushalt und Kinder, managte die zahlreiche Umzügen der Familie und war auch in die Arbeit an den Texten von Karl Marx involviert. Neben der Kreuzung Fleisch- und Stresemannstraße sollen an weiteren Ampelstandorten in der Innenstadt die beiden Jenny-Marx-Motive aufgespielt werden. Details werden noch geprüft.