Justiz : „Jetzt bringe ich die Mama um“: Mann verprügelt Ex-Frau und bedroht sie mit Messer

Trier Ein 43-Jähriger aus Trier hat seine ehemalige Frau im Streit verprügelt und ihr mit einem Messer an der Kehle mit dem Tod gedroht. Ihre damals vierjährige Tochter hat die Tat miterlebt. Das Amtsgericht Trier hat den Mann jetzt zu einem Jahr und sechs Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt.

Was nach Ansicht des Gerichts passiert ist

Anfang vergangenen Jahres ist der Angeklagte zur Wohnung seiner Ex-Frau gefahren, um die gemeinsame vierjährige Tochter für das Wochenende abzuholen. Dabei kam es jedoch zum Streit über das Nicht-Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, da sich die 39-Jährige in ärztlicher Quarantäne befand. Der 43-Jährige ließ den Streit eskalieren und schlug seiner Ex-Frau mehrfach ins Gesicht. Als er daraufhin begann, die Küche der 39-Jährigen zu verwüsten, schlug er sie mit einer Weinflasche, wodurch die Frau kurzzeitig bewusstlos wurde. Die vierjährige Tochter war während der gesamten Zeit anwesend und flehte den Vater an, aufzuhören. Wieder bei Bewusstsein, schlug die 39-Jährige ihrem Ex-Mann mit einer Weinflasche mehrere Zähne aus, weshalb der Mann schließlich komplett die Kontrolle verlor. Er schleifte seine Ex-Frau an den Haaren ins Badezimmer und hielt ihr mit den Worten „Das ist dein Todeskampf“ ein Messer an die Kehle. Auf die Schreie seiner Tochter entgegnete der 43-Jährige, nun werde er die Mama umbringen. Die Frau wehrte sich gegen das Messer, wodurch sie Schnittverletzungen an den Händen erlitt. Letztendlich ließ der Mann von seiner Ex-Frau ab, um ihr Auto zu demolieren. Als er entdeckte, dass Nachbarn auf die Schreie aufmerksam wurden, flüchtete er.