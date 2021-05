Bundesweite Auszeichnung : Jetzt für die Kita Maria Königin in Trier stimmen

Jetzt für die Kita Maria Königin in Trier stimmen

Trier (red) Noch nie war es so einfach, Danke zu sagen. Danke für die Arbeit, die die pädagogischen Fachkräfte der katholischen Kita Maria Königin in Trier Tag für Tag leisten. Jetzt besteht die Chance dafür zu sorgen, dass der Eltern-Sonderpreis nach Trier kommt.

In kurzen Filmen und Portraittexten erfahren Interessierte, was die Arbeit aller zehn Finalisten besonders macht. Die Kita mit den meisten Stimmen wird im Rahmen der Preisverleihung 2021 mit dem Eltern-Sonderpreis ausgezeichnet. Die von der Öffentlichkeit gewählte Kita erhält neben einer Trophäe im Laufe eines Jahres vier Überraschungspakete mit Kinderbüchern, zusammengestellt von der Redaktion des Magazins Eltern. Für alle, die ihre Lieblings-Kita beim Online-Voting unterstützen, gibt es etwas zu gewinnen: Die Verantwortlichen verlosen unter allen Teilnehmenden einen Büchergutschein in Höhe von 250 Euro sowie zehn Zeitschriften-Abos von Eltern family und Mein erstes GEOlino.