Corona-Pandemie : Jetzt gilt die Maskenpflicht in der Trierer Fußgängerzone rund um die Uhr

Trier Bislang musste der Mund-Nasen-Schutz in der Trierer Fußgängerzone freitags, samstags und sonntags getragen werden. Ab Montag ändert sich das: Dann ist die Corona-Schutzmaßnahme an allen Tagen gefragt.

Warum nur freitags, samstags und sonntags? Das haben sich viele Trierer gefragt, seitdem vor einer Woche per Allgemeinverfügung die Maskenpflicht in der Trierer Fußgängerzone ausgerufen wurde.

Wie Oberbürgermeister Wolfram Leibe in seiner Bürgersprechstunde am Donnerstagabend mitteilte, soll die Maßnahme nachvollziehbarer und eindeutiger geregelt sein und daher nicht nur an bestimmten Tagen gelten - selbst wenn an den anderen Tagen möglicherweise weniger Menschen in der Innenstadt unterwegs sind.